Социальные предприятия получили от Москвы льготы по аренде помещений

Всего с начала 2023 года льготами воспользовались 297 арендаторов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Три компании, имеющие статус социального предприятия в Москве, получили от города имущественную поддержку по аренде помещений площадью свыше 1 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Компании, имеющие статус социального предприятия, занимают свыше 1 тыс. кв. м городских помещений, полученных ранее без проведения торгов. Им предоставлена льготная ставка аренды в размере 4,2 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Только по итогам 2023-го такие компании сэкономят 21,3 млн рублей", - сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Субъекты малого или среднего предпринимательства (МСП) с 2020 года могут получить статус социального предприятия. Он доступен для организаций, которые обеспечивают занятость работников из социально уязвимых категорий, реализуют произведенную ими продукцию, выпускают для таких групп населения товары или предоставляют им услуги, а также ведут образовательную или культурно-просветительскую деятельность. Такой статус позволяет организациям получить финансовую, образовательную, информационную и другие виды поддержки, а с 2022 года - и имущественную.

"Чтобы получить льготную ставку, предпринимателю необходимо обратиться с заявлением в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. Документы принимаются в бумажном виде по почте, а также онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru", - уточнили в пресс-службе.

Помимо организаций, имеющих статус социального предприятия, льготу по аренде помещений получают субъекты МСП, осуществляющие деятельность в области здравоохранения, ветеринарии, образования, торговли товарами продовольственных групп, социального питания, бытового обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, производства, а также предприятия, использующие труд инвалидов.

Всего с начала 2023 года такой мерой поддержки воспользовались 297 арендаторов, которые занимают 60,8 тыс. кв. м городских помещений, благодаря чему они сэкономят свыше 633 млн рублей в 2023 году.