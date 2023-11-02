ДОМ.РФ продал дачу Сталина в Подмосковье за 403 млн рублей

Победителем аукциона стало общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг и право"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Комплекс усадьбы "Липки" в Подмосковье, на которой проживал Иосиф Сталин, был продан на торгах ДОМ.РФ за 403,5 млн рублей. Об этом говорится на портале госкомпании.

"Победителем аукциона стало общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг и право" - сообщается в протоколе электронного аукциона на портале ГИС Торги.

Зарегистрированная в Краснодарском крае компания стала единственным участником аукциона. Она получила в аренду 38 га земли и объекты недвижимости на 3,8 тыс. кв. м.

Усадьба "Липки" принадлежала в 1850-1880-х годах дяде режиссера Константина Станиславского - Александру Алексееву, затем фабриканту Альфреду Руперти. В начале 1930-х годов здание передали Управлению правительства СССР, и усадьба стала правительственной дачей. По данным ДОМ.РФ, Сталин на ней проживал в 1932-1934 годах. Сейчас усадебный дом заброшен.