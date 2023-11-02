2 ноября, 17:20

В России с начала года ввели более 86 млн кв. м жилья

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что целевая задача на 2023 год - превзойти рекордные показатели 2022 года

МОСКВА 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 86 млн кв. м жилья ввели в России с начала 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В целом по строительству в стране видим хорошие результаты, фиксируем хороший темп жилищного строительства. По предварительным данным, введено более 86 млн кв. м, из них 36,1 млн кв. м - многоквартирное жилье. Напоминаю, что наша целевая задача на 2023 год - превзойти рекордные показатели 2022 года", - сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, его слова приводятся на сайте кабмина.

Хуснуллин попросил Минстрой РФ "держать ввод жилья на особом контроле", а власти регионов - ответственно отнестись к задаче и наращивать объемы строительства. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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