В Москве на Открытом шоссе построят дом на 555 квартир

Пятисекционное здание возведут по программе реновации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома по программе реновации в столичном районе Богородское. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: Открытое шоссе, вл. 14Д, район Богородское Восточного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении.

Дом будет пятисекционным, здесь разместят 555 квартир разной конфигурации: 222 однокомнатных, 249 двухкомнатных и 84 трехкомнатных. Несколько квартир приспособят для жителей из маломобильных групп населения, а также организуют комфортное и безбарьерное пространство на придомовой территории.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, которые приводит пресс-служба, в соответствии с постановлением №516-ПП от 08.08.2017 года, в жилых помещениях будут выполнены отделочные работы. Помимо этого, в квартирах установят розетки, осветительные приборы и двери. На кухнях появятся мойки и плиты, а в санузлах - новая сантехника. В общих помещениях предусмотрено устройство вестибюльно-входных групп с двойными тамбурами и сквозными проходами во двор, колясочными и помещениями уборочного инвентаря.

Глава комитета добавила, что в рамках проекта запланированы работы по благоустройству территории вокруг дома. "Согласно проекту, будет создано многофункциональное пространство с проездами, тротуарами, открытыми плоскостными парковками. Также специалисты оборудуют отдельные игровые площадки для детей и места для отдыха взрослых, площадки для занятий спортом, а также установят малые архитектурные формы и выполнят комплексное озеленение", - уточнила она.