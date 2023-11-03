В Москве территорию у станции метро "Марьино" освободили от 20 самостроев

Инспекторы ведомства выявили незаконные постройки на улице Люблинская

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. У станции московского метро "Марьино" демонтировали 20 незаконных строений, общая площадь снесенных самостроев составила почти 400 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Уточняется, что инспекторы ведомства выявили незаконные постройки на улице Люблинская. Самострои располагались между двумя выходами из станции метро "Марьино".

"На территории, предоставленной в аренду для эксплуатации существующих объектов недвижимости и строительства многофункционального комплекса, незаконно возвели 20 строений общей площадью 395,5 кв. м. Их использовали под торговлю и склады. Кроме того, одно из существующих строений незаконно реконструировали, увеличив его площадь до 180 кв. м. <…> Владелец добровольно демонтировал самострои", - сказал начальник ведомства Иван Бобров.