В Москве на месте снесенных домов по реновации возводится более 100 новостроек

Переселиться в эти 102 новостройки смогут свыше 60 тыс. человек

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 100 новостроек возводят в Москве на месте уже снесенных домов в рамках программы реновации, в новые дома смогут переехать свыше 60 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек. В настоящее время строится 102 таких дома", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что ранее на месте снесенных домов уже возвели восемь новостроек в пяти административных округах: Южный, Северо-Восточный, Юго-Западный, Северный и Западный. Сейчас новостройки на месте снесенных домов возводятся во всех округах столицы.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что переселиться в эти 102 новостройки смогут свыше 60 тыс. человек. Больше всего новоселов в Юго-Восточном, Восточном и Северном административных округах.

"С момента запуска программы реновации квартиры с улучшенной отделкой предложены свыше 140 тыс. жителям столицы во всех административных округах. Новоселье из них отпраздновали более 112 тыс. участников программы", - отметил Левкин.