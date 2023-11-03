Более 4 млн кв. м жилья построено в России с участием ДОМ.РФ в 2023 году

В топ-5 регионов по вводу жилья за девять месяцев вошли Республика Башкортостан, Тюменская область, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Около 4,2 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию при участии ДОМ.РФ в 44 регионах с начала 2023 года, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"В январе-сентябре 2023 года при участии Института развития ДОМ.РФ в 44 регионах введено в эксплуатацию около 4,2 млн кв. м жилья, в том числе 2,2 млн кв. м с применением проектного финансирования, 1,7 млн кв. м - на федеральных землях и около 310 тыс. кв. м - в проектах с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, в топ-5 регионов по вводу жилья за девять месяцев вошли Республика Башкортостан (507,4 тыс. кв. м), Тюменская область (436,3 тыс. кв. м), Санкт-Петербург (около 371 тыс. кв. м), Москва (более 359 тыс. кв. м) и Подмосковье (около 265 тыс. кв. м). Лидерами в январе-сентябре 2022 года стали Тюменская, Московская области, Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область.

По мнению управляющего директора ДОМ.РФ Анатолия Азизова, повышению темпов комплексного жилищного строительства способствует слаженная работа специалистов ДОМ.РФ. "Она включает в себя градостроительную подготовку участков, согласовательные процедуры, проработку проектов, финансовую оценку рисков и многое другое. Как итог - за девять месяцев с использованием наших инструментов построено жилье для более чем 83 тыс. семей, появляются новые рабочие места, пополняются бюджеты субъектов РФ", - приводится в сообщении его цитата.

По информации ДОМ.РФ, за девять месяцев текущего года власти 24 регионов выдали разрешения на строительство более 1,7 млн кв. м жилья на участках, ранее переданных ДОМ.РФ инвесторам и регионам. В топ-3 регионов по выдаче РС вошли Тюменская область (около 388 тыс. кв. м), Приморский край (более 210 тыс. кв. м) и Воронежская область (более 172 тыс. кв. м). В январе-июне 2022 года эти позиции занимали Тюменская область, Краснодарский край и Москва. Всего за отчетный период ДОМ.РФ вовлек в оборот под жилищное и иное строительство 187 участков общей площадью более 308 га в 26 регионах. Лидеры по вовлечению Московская (116,2 га) и Тюменская (71,8 га) области, а также Краснодарский край (30,8 га).

Также, по данным госкорпорации, правительственная комиссия приняла семь решений о комплексном развитии территорий (КРТ) в Иркутской, Калининградской, Свердловской, Тульской областях, Красноярском и Алтайском краях, Республике Северная Осетия-Алания с общим градпотенциалом более 389 тыс. кв. м жилья.

Активно ведется реализация проектов, ранее запущенных на участках от ДОМ.РФ. Так, в Волгограде завершено строительство микрорайона "Новый свет" на 120 тыс. кв. м жилья со всей инфраструктурой. В Кирове с опережением графика реализуется проект КРТ (122 тыс. кв. м жилья). Первое разрешение на строительство получено здесь на пять месяцев раньше намеченного. Ввод первых домов в эксплуатацию ожидается в мае 2025 года. Также администрация Владивостока утвердила разработанную ДОМ.РФ документацию по планировке территории площадью 520 га на о. Русский, градпотенциал которой составляет 707,6 тыс. кв. м.