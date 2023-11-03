Социально значимым учреждениям Москвы в III квартале 2023 года передали 34 объекта

Самыми крупными объектами, переданными за этот период, стали новые здания для образовательных учреждений

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы в третьем квартале 2023 года предоставили 34 здания и помещения общей площадью 44 тыс. кв. м для работы досуговых учреждений, центров "Московского долголетия", советов ветеранов и других организаций. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город регулярно предоставляет объекты недвижимости социально значимым организациям. Это позволяет им работать в комфортных условиях и улучшать качество оказываемых услуг. В третьем квартале 2023 года передано 34 помещения и здания общей площадью 44 тыс. кв. м, а всего с начала года - 103 объекта общей площадью более 130,1 тыс. кв. м", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что помещения и здания передаются организациям на праве оперативного управления. Это позволяет им оснащать объекты необходимым оборудованием, проводить ремонт и оказывать услуги населению.

"В третьем квартале 2023 года образовательные учреждения получили от города девять зданий и помещение общей площадью 36,2 тыс. кв. м, советы ветеранов - шесть помещений площадью 422,3 кв. м, центры "Московского долголетия" - четыре объекта общей площадью почти 4,3 тыс. кв. м, а досуговые учреждения - 15 помещений общей площадью свыше 3,1 тыс. кв. м", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Самыми крупными объектами, переданными в третьем квартале, стали новые здания для образовательных учреждений. Так, школа №656 имени А. С. Макаренко получила новое здание на 550 мест на севере столицы площадью 10,5 тыс. кв. м, расположенное по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 23А. В ТиНАО передано здание для работы детского сада по адресу: улица Бориса Пастернака, дом 47А, рассчитанное на 350 воспитанников.