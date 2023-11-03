Сбер за 2023 год почти удвоил количество договоров по "Семейной ипотеке"

За девять месяцев выдали почти 200 тыс. кредитов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Около 44% от числа договоров по "Семейной ипотеке", оформленных в Сбере с 2018 года, было выдано на протяжении 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"По данным аналитиков "Домклик", почти 450 тыс. семей воспользовались льготными условиями Сбера для покупки жилья с момента запуска программы "Семейная ипотека". При этом почти 200 тыс. кредитов были получены в 2023 году. Сейчас каждая вторая ипотека для семей в России оформляется в Сбере", - говорится в сообщении.

В октябре банк отметил замедление выдачи примерно на 18% по сравнению с сентябрем 2023 года на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ и увеличения минимального первоначального взноса по льготным ипотечным программам.

"Семейная ипотека" по ставке до 6% запущена в России в начале 2018 года. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. По поручению президента РФ Владимира Путина программа продлена до 1 июля 2024 года, а также распространена на семьи, в которых воспитываются как минимум двое детей до 18 лет.

Сбер начал выдавать ипотеку по этой программе с I квартала 2018 года.