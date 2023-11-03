В Махачкале более 200 многоэтажек включили в реестр незаконных домов

Как уточнил первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев, по всем домам примут решения, которые негативно отразятся, в том числе и на интересах тех, кто уже приобрел в них недвижимость

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. В Махачкале включили в реестр домов, построенных с нарушением градостроительного законодательства, более 200 объектов. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев.

"207 объектов внесено в реестр многоквартирных домов, построенных в Махачкале с нарушением градостроительного законодательства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по всем домам примут решения, которые негативно отразятся, в том числе и на интересах тех, кто уже приобрел в них недвижимость.

"Призываю горожан не покупать квартиры в домах, построенных незаконно. И публикую список многоквартирных домов в своем Telegram-канале", - добавил он.