Монолитные конструкции возвели на улице Академика Королева в Москве для дома по реновации

Всего в новом доме расположится 431 квартира

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Монолитные конструкции возвели для первого корпуса жилого дома, строящегося по программе реновации на улице Академика Королева в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся фасадные и отделочные работы. Началось возведение монолитных конструкций второго корпуса. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Новостройка возводится в районе Марфино по адресу: улица Академика Королева, з/у 21/1. Она будет состоять из двух жилых корпусов и нежилого одноэтажного здания. Фасады здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На фасадах устанавливаются корзины для кондиционеров.

Всего в новом доме будет 431 квартира: однокомнатных - 92, двухкомнатных - 286, трехкомнатных - 53. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах должна будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

"Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первые этажи сделают нежилыми, они предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков", - добавили в департаменте строительства.

Также в здании установят современные лифты грузоподъемностью 1 тыс. кг и 630 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе нового дома обустроят детскую игровую площадку, спортивную площадку, площадку для отдыха.