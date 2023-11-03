В Москве по объектам реновации заключили свыше 2,8 тыс. договоров на подключение к сетям

Как сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, речь идет о присоединении новых домов к инженерным сетям водо-, тепло- и электроснабжения, водоотведения, канализации и связи

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 2,8 тыс. договоров на подключение (технологическое присоединение) возведенных и строящихся домов к инженерным сетям водо-, тепло- и электроснабжения, а также водоотведения, канализации и связи заключено в целях реализации программы реновации в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики (ДГП) Сергей Левкин.

"На основании утвержденных комплексных схем инженерного обеспечения (КСИО) территорий жилой застройки по программе реновации с ресурсоснабжающими организациями заключаются договоры подключения возводимых объектов к инженерной инфраструктуре", - пояснил Левкин, слова которого приводит пресс-службе ДГП.

Он отметил, что ввод в эксплуатацию жилой застройки без технологического присоединения к инженерным сетям ресурсоснабжения и сетям связи невозможен. Левкин заверил, что в рамках программы реновации возводимое жилье, социальные объекты, а также сложившаяся застройка обеспечиваются современной инженерной инфраструктурой. Модернизация инженерной инфраструктуры проводится в рамках 87 утвержденных КСИО, благодаря которым существенно сокращаются сроки реализации проектов и подключения объектов к сетям за счет проработки вопросов инженерного обеспечения еще на предпроектной стадии.

"В районах будут проведены и другие работы по модернизации инженерных коммуникаций - в частности, обновлена система ливневой канализации, установлены новые опоры освещения, выполнены работы по подведению к ним электричества", - уточнил глава ДГП.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.