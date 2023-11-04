Хуснуллин отметил неплохую доступность жилья в России

Соотношение доли платежа по оплате ипотеки к общей стоимости квартиры не самое высокое, заявил вице-премьер РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Текущий уровень доступности жилья в России неплохой по сравнению с другими странами мира. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе международного форума "Россия".

"Доступность пока неплохая, соотношение доли платежа по оплате ипотеки к общей стоимости квартиры не самое высокое. Есть возможность людям покупать жилье, поэтому строится столько жилья", - сказал он, отметив, что при этом возможность "не самая легкая".

"Наша задача - строить как можно больше, потому что когда будет больше предложение, то цены не будут расти", - добавил Хуснуллин.

Правительство поставило задачу, чтобы к 2030 году 36 млн семей, или примерно 80-90 млн человек, переехали в новое жилье, напомнил вице-премьер. "Каждый третий-четвертый из пяти здесь присутствующих улучшат свои жилищные условия. Вот такая глобальная задача", - пояснил он статистику для присутствовавших в зале. Обеспеченность жилья на одного человека к этому году должна будет достигнуть 33 кв. м - что на 20% выше текущего показателя. А вклад строительной отрасли в ВВП РФ в этот период - вырасти до 15%.

Также к 2030 году власти РФ рассчитывают обеспечить качественными дорогами 100 млн человек (две трети населения страны) и на 30% улучшить качество жилищно-коммунальных услуг. Показатель по ЖКХ низкий, отметил Хуснуллин, однако и его достигнуть будет непросто.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики.