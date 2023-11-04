Хуснуллин заявил о росте строительной отрасли России на 24% в условиях санкций

Международные санкции притормозили, но не остановили ее развитие, заявил вице-премьер

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Международные санкции только притормозили развитие строительной отрасли России, за три года она выросла на 24%. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Да, стало дороже возить, да, больше стало затрат, но по большому счету сказать, что нас санкции остановили, - нет. Мы выросли на 24% за три года. Поэтому санкции притормозили, но не остановили", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что самая высокая доля импорта в стройке в сложных проектах, например в небоскребах - 40%. При этом в простом и дорожном строительстве 90-95% - это российские материалы и техника. По его словам, самое чувствительное место в строительстве на фоне санкций - это зависимость от импортной дорожной техники, которая не производится в РФ.

"Если бы не было бы санкций, мы, может, свое производство не развивали. А сейчас у нас настолько активно развивается производство материалов, компонентов, инженерных систем. Все люди понимают, что проще произвести здесь, чем возить откуда-то из-за рубежа с непонятной системой взаиморасчетов. Поэтому сегодняшние станции, сегодняшний минус нам завтра дадут колоссальный плюс. Я в это верю", - резюмировал Хуснуллин.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.