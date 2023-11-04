4 ноября, 10:06
Международная выставка-форум "Россия"

Хуснуллин заявил о росте строительной отрасли России на 24% в условиях санкций

Международные санкции притормозили, но не остановили ее развитие, заявил вице-премьер

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Международные санкции только притормозили развитие строительной отрасли России, за три года она выросла на 24%. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Читайте также
История всероссийских выставок

"Да, стало дороже возить, да, больше стало затрат, но по большому счету сказать, что нас санкции остановили, - нет. Мы выросли на 24% за три года. Поэтому санкции притормозили, но не остановили", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что самая высокая доля импорта в стройке в сложных проектах, например в небоскребах - 40%. При этом в простом и дорожном строительстве 90-95% - это российские материалы и техника. По его словам, самое чувствительное место в строительстве на фоне санкций - это зависимость от импортной дорожной техники, которая не производится в РФ.

"Если бы не было бы санкций, мы, может, свое производство не развивали. А сейчас у нас настолько активно развивается производство материалов, компонентов, инженерных систем. Все люди понимают, что проще произвести здесь, чем возить откуда-то из-за рубежа с непонятной системой взаиморасчетов. Поэтому сегодняшние станции, сегодняшний минус нам завтра дадут колоссальный плюс. Я в это верю", - резюмировал Хуснуллин.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация