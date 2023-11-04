Россияне вложили около 10 трлн рублей в жилищное строительство

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил, что в стране до 2030 года должно быть построено 1 млрд кв. м жилья в рамках стратегии развития отрасли

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россияне вложили около 10 трлн рублей в покупку жилья в РФ к настоящему моменту. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе международного форума "Россия".

"В жилищном строительстве главный инвестор - это население. Население на сегодняшнюю дату профинансировало в жилищное строительство около 10 трлн [рублей]", - сказал он.

Хуснуллин напомнил, что в России до 2030 года должно быть построено 1 млрд кв. м жилья в рамках стратегии развития отрасли: 9 млн квартир и 4 млн индивидуальных домов. К этому сроку в оборот будут вовлечены 250 тыс. га земли, дополнительно возведут 5,5 тыс. социальных объектов, 15 тыс. км дорог и 350 млн кв. м коммерческой недвижимости.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики.