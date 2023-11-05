Москвичи выдали гостевой доступ в "Электронном доме" уже 5 тыс. раз

К платформе подключились жители 99% многоквартирных домов столицы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы уже 5 тыс. раз воспользовались функцией платформы "Электронный дом" по предоставлению доступа родственникам и друзьям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"Пользователи "Электронного дома" могут предоставить доступ к возможностям платформы родственникам, друзьям или арендаторам. Этой функцией воспользовались уже 5 тыс. раз", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, выдать гостевой доступ могут собственники квартиры или зарегистрированные по адресу пользователи. В "Электронном доме" можно выбрать один из трех уровней доступа: начальный, базовый и повышенный. У каждого из них свой набор функций. Какой именно уровень доступа предоставить, решает сам владелец.

Отмечается, что пользователи с начальным уровнем доступа видят разделы платформы, относящиеся к соответствующему дому и квартире. С базовым уровнем можно не только просматривать информацию, но и оставлять заявки о неполадках, отправлять сообщения в управляющую организацию, создавать опросы и участвовать в них. Пользователи, которым предоставили повышенный уровень доступа, могут также оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, публиковать объявления, общаться в чатах, управлять умным видеодомофоном и шлагбаумом.

"Оформить гостевой доступ можно как через сайт, так и с помощью приложения "Электронный дом Москва". И владелец квартиры, и пользователь с гостевым доступом должны быть зарегистрированы на платформе "Электронный дом". Для оформления доступа на сайте нужно зайти в свой профиль, выбрать раздел "Мои адреса", нажать на стрелочку возле кнопки "Подтвержден" по необходимому адресу и выбрать пункт "Гостевой доступ". Затем необходимо нажать на кнопку "Предоставить доступ", выбрать уровень и оформить приглашение", - пояснили в пресс-службе.

К платформе "Электронный дом" подключились жители 99% многоквартирных домов столицы. Воспользоваться сервисами "Электронного дома" можно в мобильном приложении или на сайте ed.mos.ru. Платформа начала работу в ноябре 2020 года.