Центры московского долголетия получили новые площади в Нагорном и Левобережном районах

В частности, в здании на Ялтинской улице будет располагаться один из самых больших центров проекта

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Центрам московского долголетия передали отдельно стоящее здание на юге, а также помещение на севере столицы общей площадью 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

Отмечается, что в столице продолжают открываться центры московского долголетия - современные и комфортные клубные пространства, оборудованные всем необходимым для качественного досуга. В центрах есть кулинарные студии, тренажерные залы, компьютеры и многое другое.

"Для организации работы центров московского долголетия город выделил здание в Нагорном районе площадью 1,14 тыс. кв. м и помещение в районе Левобережный площадью 656 кв. м. Здесь появятся комфортные пространства для горожан старшего возраста", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Максим Гаман.

В пресс-службе уточнили, что здание находится по адресу Ялтинская улица, дом 1А, в центре района с плотной многоэтажной жилой застройкой. Там будет располагаться один из самых больших центров московского долголетия. Помещение в Левобережном районе расположено по адресу Фестивальная улица, дом 9, пом. 2/1. Поблизости находятся Северный речной вокзал и парк Дружбы.

"Сеть центров московского долголетия продолжает расти. В 2019 году мы открыли первый центр в Марьиной Роще, сегодня в городе их порядка 100. В каждом из них есть комфортные и уютные пространства, где интеллигенция "серебряного" возраста проводит время в компании единомышленников. Москвичи старшего поколения могут изучать литературу, историю, иностранные языки, заниматься спортом, готовить и многое другое. В центрах на Ялтинской и Фестивальной улицах будут обустроены спортивные и актовые залы, тихие, шумные и медиагостиные, творческие мастерские, кулинарные студии и кафе", - добавила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.