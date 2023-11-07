В Москве более 50 млрд рублей вложат в реорганизацию участка в Донском районе

Реализация проекта позволит создать не менее 2,6 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Неэффективно используемый участок на юге Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий, в это планируется инвестировать более 50 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В рамках комплексного развития на участке общей площадью 14,16 га планируется построить 322,5 тыс. кв. м различной недвижимости. Объем инвестиций оценивается более чем в 50,5 млрд рублей, а бюджетный эффект - почти в 1,2 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать в Донском районе не менее 2,6 тыс. новых рабочих мест", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что территория расположена по адресу ул. Малая Калужская, владение 15. Сейчас здесь находятся устаревшие склады, административные и офисные здания, объекты торговли и автосервис.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, на участке появится современный квартал со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности от станции метро "Шаболовская".

"В соответствии с определенными для проекта технико-экономическими параметрами на участке появятся социальные объекты общей площадью почти 29 тыс. кв. м. Так, здесь планируется построить детский сад для 250 воспитанников и школу для 550 учащихся, а также культурно-досуговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом и подстанцию скорой помощи. Кроме того, на участке возведут почти 294 тыс. кв. м комфортного жилья по программе реновации. Будут проведены необходимые работы по озеленению и благоустройству территории, обустроена улично-дорожная сеть", - добавил Гаман.