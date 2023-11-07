Масштаб строительства жилья в РФ достиг нового рекорда в октябре

Как сообщили в ДОМ.РФ, этот показатель составил 5,6 млн кв. м

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Площадь запущенного по итогам октября 2023 года строительства жилой недвижимости в РФ составила 5,6 млн кв. м, что стало новым историческим рекордом. Портфель строящегося жилья в РФ достиг в начале ноября 105,8 млн кв. м - это максимум с начала 2020 года.

"В октябре в строительство запущен рекордный за всю историю наблюдений месячный объем жилья - 5,6 млн кв. м, что на 73% больше аналогичного показателя 2022 года и на 64% - 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы ДОМ.РФ.

Всего за десять месяцев 2023 года было запущено в строительство более 38 млн кв. м жилых проектов, что на 19% больше относительно января-октября 2022 года и на 11% - того же периода 2021 года, по данным Аналитического центра госкомпании. Причем растущую динамику обеспечили регионы, которые не входят в десятку крупнейших по объему строительства жилья. Прирост запусков новых проектов в таких субъектах РФ за январь-октябрь 2023 года составил 38% против того же периода 2022 года, в то время как в десятке крупнейших - около 5%.

"Застройщики запускают новые проекты опережающими темпами, стремясь создать "задел" по продажам до возможного отключения льготных ипотечных программ в середине следующего года. В результате в октябре мы впервые зафиксировали ситуацию, когда в стране единовременно возводится свыше 10 тыс. многоквартирных домов. По нашим оценкам, запуски по итогам года могут превысить 45 млн кв. м, что на 10% больше 2022 года и на 7% - 2021 года", - процитировали в сообщении руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

Однако в 2024 году выход новых проектов на рынок "может замедлиться из-за возможной нестабильности спроса в среднесрочной перспективе", считают аналитики.