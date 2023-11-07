В Новой Москве на торги выставили участок для строительства торгово-бытового объекта

Участок находится в 3 км от Варшавского шоссе

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги по аренде участок в Троицком административном округе под строительство торгово-бытового объекта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. м расположен в поселении Кленовском Троицкого административного округа. Размер годовой арендной платы определится по итогам открытого аукциона. Договор с победителем подпишут на 2,5 года. Он сможет построить на участке двухэтажное здание общей площадью до 1,1 тыс. кв. м и открыть в нем магазин, мастерскую, ателье, парикмахерскую или прачечную", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Ивана Щербакова.

Отмечается, что участок находится в 3 км от Варшавского шоссе. Площадь застройки может достигать 575 кв. м, высота - 10 м. Также предусмотрена возможность организации парковки на 13 автомобилей. После того как объект построят, введут в эксплуатацию и оформят в собственность, инвестор сможет до конца срока аренды приобрести участок по исключительному праву.

Онлайн-аукцион пройдет 23 ноября, заявки на участие в нем можно подать до 20 ноября. Для этого необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.