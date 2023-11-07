В Москве в Жуковом проезде возведут высотку с объемными "лентами"

Декоративные элементы серебряного цвета будут изготовлены из полых алюминиевых анодированных труб овального сечения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный жилой комплекс с волнообразными ламелями построят в Жуковом проезде по проекту бюро Apex. В основе проекта лежит природный образ - вода омывает скалу, а ветер создает на ее поверхности причудливые волны, сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Площадь нового жилого комплекса в Даниловском районе составит порядка 35 тыс. кв. м. Основной объем скрывается за волнообразными ламелями, которые полностью окутывают здание и создают декоративное завершение кровли. В уровне 2-го и 36-го этажей предусмотрены террасы", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Как уточнили в ведомстве, внешний слой фасада выполнят из закаленного стекла, внутренний - из окрашенного стемалита. Декоративные элементы серебряного цвета будут изготовлены из полых алюминиевых анодированных труб овального сечения и закреплены на расстоянии 60 см от основной плоскости с помощью кронштейнов.

"На первом этаже предусмотрен вестибюль жилой части, его интерьер перекликается с архитектурой самого здания, а также коммерческие помещения. На двух подземных уровнях разместится паркинг и кладовые", - добавили в комитете.