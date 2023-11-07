На трех нежилых территориях в Москве построят более 180 тыс. кв. м недвижимости

Ожидается, что новые проекты позволят создать не меньше 700 рабочих мест

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии трех нежилых территорий, там планируется построить более 180 тыс. кв. м недвижимости. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Три нежилые территории в районах Преображенское, Печатники и Покровское-Стрешнево станут комфортными городскими кварталами. Планируем построить там больше 180 тыс. кв. метров недвижимости, в том числе дома для участников программы реновации и объекты социальной инфраструктуры", - написал Собянин.

По его словам, на территории части бывшей промзоны "Курьяново" будет несколько коммунальных объектов, включая базы ГБУ "Жилищник", "Автомобильные дороги" и "Доринвест". На части бывшей промзоны "Хапиловка" построят жилье. Во втором Тушинском проезде расположатся жилые дома и общеобразовательный комплекс: школа на 150 учеников и детсад на 100 детей.

"По прогнозам, новые проекты дадут не меньше 700 рабочих мест", - добавил мэр.

Как уточняется в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, на сегодняшний день правительством города одобрено и находится в стадии реализации 50 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 692 га, в рамках которых планируется возвести около 13 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано свыше 136 тыс. рабочих мест. Объём инвестиций в реализацию проектов составит свыше 1,3 трлн рублей.