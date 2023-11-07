ФАС возбудила дело из-за ограничения строительства жилья в Новороссийске

Проверка в отношении городской думы была проведена по жалобе "СЗ "Строй-ресурс"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание Городской думе Новороссийска, ограничившей конкуренцию в землепользовании и строительстве жилья, и в связи с этим возбудила дело после жалоб девелопера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС провела проверку по жалобе "СЗ "Строй-ресурс". Компания получила отказ в получении разрешения на строительство жилого комплекса и многоэтажной автостоянки в Новороссийске, поскольку не заключала соглашение о комплексном развитии этой территории (КРТ). Местные власти объяснили отказ решением городской думы, которая приостановила выдачу разрешений на строительство жилья в городе, кроме отдельных случаев, в том числе КРТ.

"Признаки нарушения закона о защите конкуренции были выявлены в действиях городской думы, закрепившей ограничивающие конкуренцию положения в Правилах землепользования и застройки города. ФАС России выдала думе предупреждение, которое муниципальный орган не исполнил. На этом основании служба возбудила антимонопольное дело", - говорится в сообщении.

Городская дума Новороссийска пыталась оспорить предупреждение службы в Арбитражном суде Москвы, однако суд поддержал позицию ФАС. Также антимонопольная служба обязала Управление архитектуры и градостроительства Новороссийска отменить отказы на выдачу разрешений на строительство, выданные "СЗ "Строй-ресурс".

Местная дума ввела мораторий на строительство многоквартирных домов вне проектов КРТ в городе в конце марта 2022 года, чтобы исключить точечную застройку жилья, не обеспеченного коммунальной и социальной инфраструктурой.

Согласно данным системы СПАРК и Единого ресурса застройщиков, "СЗ "Строй-ресурс" входит в ГК "Отрада", зарегистрированную в Красногорске.