В России с начала года ввели в эксплуатацию более 200 долгостроев

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, квартиры получат почти 25 тыс. обманутых дольщиков

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 200 долгостроев введены в эксплуатацию на территории РФ с начала 2023 года за счет федерального и региональных бюджетов. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"В этом году с помощью федеральных и региональных механизмов мы достроили 212 домов, которые когда то были долгостроями. Квартиры в них получат почти 25 тыс. обманутых дольщиков", - приводятся в материалах слова вице-премьера.

Хуснуллин уточнил, что всего с начала 2023 года восстановлены права 32,4 тыс. граждан. При этом работу необходимо усиливать, считает он. "Я прошу регионы с особым вниманием следить за соблюдением сроков в "дорожных картах, все обязательства перед пострадавшими дольщиками должны быть выполнены", - сказал вице-премьер.

Как пояснил генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов, с участием средств федерального бюджета достроены 99 домов, квартиры в них получат почти 11,5 тыс. человек. "Еще 2,6 тыс. граждан получили компенсации на общую сумму 9 млрд рублей. Таким образом, за счет федеральных механизмов к ноябрю оказана помощь 14,1 тыс. пострадавших дольщиков", - приводятся его слова в материалах на сайте правительства.