Девелопер "Инград" привлек проектное финансирование Сбербанка на 435 млрд рублей

Средства будут использованы прежде всего для завершения текущих проектов, таких как Injoy в Войковском районе Москвы, Foriver на Симоновской набережной, "Белый мыс" в Мытищах и других

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Инград" и Московский банк Сбербанка России заключили соглашение о сотрудничестве и несколько сделок о привлечении финансирования с общим лимитом 435 млрд рублей, сообщил генеральный директор девелопера Павел Шевчук.

"ГК "Инград" и Московский банк Сбербанка России заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов в области строительства жилой и коммерческой недвижимости. В рамках соглашения заключен ряд сделок о привлечении финансирования с общим лимитом 435 млрд рублей", - сказал он в ходе мероприятия по подписанию документа.

По мнению Шевчука, такое сотрудничество с лидером банковской сферы страны позволит привязать сроки погашения долга к срокам реализации девелоперских проектов компании. "Сумма сделки - 435 млрд рублей - является одной из крупнейших в отрасли в 2023 году. Она позволит нам выполнить все взятые на себя обязательства и реализовать новые масштабные проекты в Москве и Подмосковье", - подчеркнул топ-менеджер.

По данным компании, средства будут использованы прежде всего для завершения текущих проектов, таких как Injoy в Войковском районе Москвы, Foriver на Симоновской набережной, "Белый мыс" в Мытищах и других. Также в скором времени состоится презентация нового масштабного жилого проекта в Лужниках.

В свою очередь вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников рассказал, что проектное финансирование компании "Инград" предусматривает использование счетов эскроу. "Этот механизм обеспечивает надежную защиту финансовых средств участников долевого строительства и позволяет застройщику динамично наращивать объемы возводимой жилой недвижимости независимо от темпов продаж", - отметил он.

"Инград" - крупная инвестиционно-девелоперская компания, работает с 2012 года. Входит в Топ-10 крупнейших девелоперов Московского региона, в настоящее время в стадии реализации находятся 20 проектов. Специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов комфорт- и бизнес-класса. Выручка компании по МФСО за 2022 год составила 83 млрд рублей.