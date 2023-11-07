Жилой дом на Литовском бульваре в Москве оборудуют подъемной платформой

Работы проведут в пятом подъезде дома 13/12

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Эксперты Мосгосэкспертизы согласовали проект установки подъемной платформы в жилом доме в районе Ясенево на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Установка подъемной платформы в многоквартирном доме для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам-колясочникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проведут в пятом подъезде дома 13/12 на Литовском бульваре. Он был построен в 1987 году по типовому проекту серии КОПЭ (компоновочные (каталожные) объемно-планировочные элементы). Здание расположено в районе Ясенево Юго-Западного административного округа столицы.

"Помимо установки подъемной платформы, в рамках разумного приспособления будет отремонтирована входная группа, а также обновлены металлические ограждения, пандус и оконные блоки. Новые наружные и тамбурные дверные блоки оснастят системой автоматического открывания и доводчиком", - уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Также в подъезде появится дополнительное освещение и будет частично отремонтирована система отопления. Для удобства маломобильного населения платформу оборудуют системой диспетчеризации и управления.