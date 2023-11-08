8 ноября, 09:33

Собянин заявил, что в Москве ежегодно вводят около 12-15 млн кв. м недвижимости

Мэр города уточнил, что эта недвижимость состоит из разных проектов и требует технологическое подключение к различным сетям в разное время, с разной мощностью и с разными задачами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Около 12-15 млн кв. м различной недвижимости вводят в эксплуатацию в Москве каждый год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве ежегодно вводится 12-15 млн кв. м недвижимости. Эта недвижимость состоит из разных проектов, требует, соответственно, технологическое подключение к различным сетям в разное время, с разной мощностью, с разными задачами. Плюс десятки отраслевых систем, связанные со спортом, образованием, здравоохранением, транспортом, благоустройством", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии "Искусственный интеллект: путь к общему благу ли дорога к рабству?" форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

29 октября мэр сообщал, что почти 11 млн кв. м недвижимости, в том числе более 5 млн кв. м жилья, ввели в эксплуатацию в столице с начала года. По его словам, показатели по недвижимости были превышены уже к сентябрю, теперь же они выше плановых и по жилым домам. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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