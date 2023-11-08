"Домклик" ожидает в 2024 году объемов выдачи ипотеки на уровне 2021 года

Как сообщил управляющий директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Александр Лобов, "будет вполне рабочая ситуация, в которой можно будет продолжать выдавать ипотеку"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Аналитики сервиса "Домклик" считают, что объемы выдачи ипотечных кредитов в будущем году будут не ниже показателей 2021 года, сообщил управляющий директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Александр Лобов.

"Если говорить про то, что сейчас происходит, мы точно не пессимистичны. По нашим прогнозам, следующий, 2024 год будет по объемам [выдачи ипотеки] похож на 2021 год", - сказал он, выступая на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

По мнению Лобова, следующий год с точки зрения объемов выдачи ипотечных кредитов не побьет рекорды 2023 года, но и не продемонстрирует явного снижения. "Будет вполне рабочая ситуация, в которой можно будет продолжать выдавать ипотеку", - считает он.

Отчасти, по словам топ-менеджера, стабильности на ипотечном рынке будет способствовать и возможность оформлять ипотеку онлайн из любой точки мира. "Мы в принципе хотим максимально, насколько это возможно, перейти в онлайн-формат. Чтобы можно было купить откуда угодно, а не только из офиса банка или застройщика", - подчеркнул Лобов.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит с 8 по 10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT- и финансового рынков. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.