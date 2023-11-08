Дума уточнила порядок внеочередного предоставления жилья малоимущим по соцнайму

Согласно законопроекту, малоимущим гражданам, чье единственное жилое помещения признано непригодным для проживания, предоставляется другое жилое помещение по договору социального найма вне очереди

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о предоставлении жилья по договорам социального найма вне очереди в случае, если единственное жилое помещения малоимущего человека признано непригодным для проживания.

Документ был внесен на рассмотрение палаты правительством РФ в сентябре этого года. Законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 25 апреля 2023 года.

Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ. Так, предлагается дополнить ст. 57 новым положением, согласно которому малоимущим гражданам, чье единственное жилое помещения признано непригодным для проживания, предоставляется другое жилое помещение по договору социального найма вне очереди. Сейчас в законе этот вопрос не урегулирован.

"В документе говорится о том, что если человек признан малоимущим, стоит на учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения, его единственное жилье признано аварийным, реконструкции и ремонту не подлежит, то он имеет право получить другое жилое помещение вне очереди", - отметил в беседа с ТАСС член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

Кроме того, в ст. 95 предлагается прописать, что жилые помещения маневренного фонда предназначаются для временного проживания тех, у кого единственное жилое помещение стало непригодным в том числе в результате чрезвычайных обстоятельств. Сейчас в законе указано, что жилье из маневренного фонда предоставляется в случаях, когда жилое помещение стало непригодным только в результате чрезвычайных обстоятельств.

В финансово-экономическом обосновании указано, что прогнозный объем финансирования обязательств по обеспечению жильем рассматриваемой категории граждан составит 6,56 млрд рублей. Уточняется, что ежегодное определение доли софинансирования мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет средств федерального бюджета исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ, устанавливаемого Минфином России.