Более 30 домов проектируют и строят по программе реновации на северо-западе Москвы

До конца года планируется передать для переселения еще две новостройки, что также позволит вовлечь в процесс переселения 759 человек

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Почти 35 жилых дома строят и проектируют для переселения участников программы реновации в Северо-Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На территории района Северо-Западного административного округа столицы для переселения по программе реновации строятся и проектируются 34 жилых дома, в которых будет расположено порядка 10 тыс. квартир. В стадии строительства - 14 домов, в проектировании - 20 зданий. С начала реализации программы в округе ввели в эксплуатацию 16 домов на порядка 3,5 тыс. квартир и демонтировали 22 дома, в том числе в этом году - 13 зданий", - сказал Загрутдинов, которого цитирует пресс-служба департамента строительства.

По его словам, готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

"С начала программы в округе мы уже передали для переселения 14 домов - это более 3 тыс. квартир, что позволило вовлечь в процесс переселения около 7,8 тыс. человек. До конца года в округе планируем передать для переселения еще две новостройки, что также позволит вовлечь в процесс переселения 759 человек", - заключил Загрутдинов.