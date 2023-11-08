На западе Москвы демонтировали объект незавершенного строительства

С застройщиком город расторг договорные отношения в связи с неисполнением им обязательств по реализации проекта

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Здание торгового центра с пешеходно-торговым мостом демонтировали по адресу: улица 26 Бакинских Комиссаров, владение 13. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Вопрос возможности достроя объекта проработан на оперативной группе по объектам незавершенного строительства и по результатам технического обследования конструкций выявлено их неудовлетворительное состояние, в связи с чем объект демонтирован силами городских структур, а окружающая территория благоустроена", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что возведение объекта начато в 2007 году и вплоть до 2013 году велся монтаж металлических конструкций. С застройщиком город расторг договорные отношения в связи с неисполнением им обязательств по реализации проекта и приостановкой на столь продолжительный период работ, уточнил Левкин.

Ликвидация объектов незавершенного строительства осуществляется в Москве в рамках работы созданной в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина оперативной группы по объектам незавершенного строительства. С начала ее работы решены вопросы по 656 объектам долгостроя, из них 189 объектов были введены в эксплуатацию, возобновлена работа на 264 объектах, на 203 площадках конструкции демонтированы, территории приведены в порядок и благоустроены.