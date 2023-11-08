Более полумиллиона россиян переехали из аварийного жилья по нацпроекту

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, несколько субъектов дополнительно расселяют аварийное жилье за счет средств своих бюджетов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 578 тыс. человек в России переехали из аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте правительства.

"На сегодня из аварийных домов уже переехали 578 377 человек. При этом национальным проектом до конца 2024 года было запланировано переселить 536 560 человек. Такое перевыполнение стало возможным в том числе благодаря опережающему финансированию, одобренному правительством", - приводятся в материалах слова вице-премьера.

Он уточнил, что на действующую программу, которая предусматривает расселение аварийного жилья, выявленного до 2017 года, завершили 16 субъектов РФ. До конца года к ним присоединится еще 34 региона. При этом несколько субъектов дополнительно расселяют аварийное жилье за счет средств своих бюджетов. Так, из более полумиллиона россиян, переехавших из аварийного жилья, свыше 150 тыс. получили новые квартиры в рамках собственных программ субъектов.

Переселение людей из аварийных домов имеет важное социальное значение, отметил в свою очередь глава Минстроя России Ирек Файзуллин. "Чтобы эта работа не останавливалась, для регионов, досрочно завершивших расселение, в 2022 году запустили новую программу. К ней приступили 14 субъектов. На сегодня по новой программе из жилья площадью 259,41 тыс. кв. м переехали 12,95 тыс. человек", - отметил министр.

Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина с 2008 года. С 2019 года переселение из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Оператором программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда является ППК "Фонд развития территорий".