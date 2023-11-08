8 ноября, 17:29

Путин поручил расселить из аварийных домов жителей городов Дальнего Востока до 2030 года

В список на расселение включат дома, признанные аварийными по состоянию на 1 сентября 2023 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать дорожные карты по переселению из аварийных домов жителей городских агломераций Владивостока, Находки, Уссурийска и Хабаровска. Расселение необходимо завершить до 2030 года, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации разработать совместно с органами исполнительной власти Приморского края, публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" и утвердить планы-графики (дорожные карты) по переселению во Владивостокской городской агломерации, Находкинском, Уссурийском городских округах, городском округе г. Хабаровск не позднее 1 января 2030 г. всех граждан из аварийного жилья", - говорится в перечне поручений по итогам совещания по развитию дальневосточных городов от 11 сентября.

Отмечается, что в список на расселение будут включены дома, признанные аварийными по состоянию на 1 сентября 2023 года. Срок исполнения поручений президента - 1 июля 2024 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДальний Восток
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