В Москве предоставили почти 50 тыс. консультаций по программе реновации

Чаще всего граждан интересовали темы, связанные с механизмом переселения и гарантиями для участников программы, сроками переезда, а также увеличением количества "стартовых" площадок

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы, единого контактного центра стройкомплекса и Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации ответили на более чем 47,2 тыс. обращений горожан по вопросам программы реновации с начала года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Из всех обращений больше всего - более 24,7 тыс. - поступило в Общественный штаб. Это наиболее востребованный канал связи, он обеспечивает взаимодействие жителей с органами исполнительной власти и организациями, принимающими участие в реализации программы, а также консультирует участников программы по интересующим их вопросам", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что еще 16,3 тыс. вопросов граждан с начала года обработал единый контактный центр стройкомплекса и 6,2 тыс. обращений рассмотрели специалисты ДГП. "Только за октябрь текущего года специалисты обработали свыше 4,8 тыс. обращений", - добавил он.

По словам руководителя ДГП Сергея Левкина, чаще всего граждан интересовали темы, связанные с механизмом переселения и гарантиями для участников программы, сроками переезда, а также увеличением количества "стартовых" площадок. "С каждым годом переселение ведется все активнее, число жителей, участвующих в переселении, возрастает. Вопросы жителей зачастую стандартные, но требующие разъяснений и порой индивидуального подхода", - отметил Левкин. По его словам, для этого специалисты общественного штаба проводят личные приемы граждан по предварительной записи.

Председатель штаба и член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко, в свою очередь, заявил, что также штаб ежемесячно проводит тематические приемы граждан при участии специалистов ДГП, органов исполнительной власти столицы, участвующих в программе реновации, и Московского фонда реновации жилой застройки. В рамках таких приемов специалисты предоставляют гражданам разъяснения по вопросам реализации программы реновации. "Вопросы о сроках переселения, порядке предоставления новых жилых помещений, о том, где и какие строятся дома, остаются самыми популярными", - резюмировал он.

Программа реновации жилищного фонда была в Москве в августе 2017 года и активно реализуется во всех административных округах.