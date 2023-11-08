В Москве на Новочеремушкинской улице построят дом для участников программы реновации

Для переезда участников программы запроектированы 186 однокомнатных, 265 двухкомнатных и 93 трехкомнатных квартиры

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома по программе реновации в районе Академический. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом, с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: <...> ул. Новочеремушкинская, з/у 39/1 (зона 2.1), Юго-Западный административный округ Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках одобренной документации на юго-западе столицы будет возведена пятисекционная новостройка на 544 квартиры с одноуровневой подземной автостоянкой. Строительство будет вестись в рамках квартальной застройки по проекту планировки территорий.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, которые приводит пресс-служба, для переезда участников программы запроектированы 186 однокомнатных, 265 двухкомнатных и 93 трехкомнатных квартиры. Также в доме адаптируют несколько квартир для проживания маломобильных граждан.

"На первом и втором этажах здания появятся помещения общественного назначения, в которых, в том числе, смогут расположиться магазины, салоны, аптеки и прочие предприятия сферы услуг", - уточнили в комитете.

Яковлева подчеркнула, что в рамках проекта большое внимание уделяется благоустройству придомовой территории. "Будут устроены проезды и тротуары, оборудованы площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха, установлены малые архитектурные формы, разбиты газоны и высажены зеленые насаждения", - заключила глава ведомства.