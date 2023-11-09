Аналитики сообщили о рекордном росте цен на аренду жилья в РФ в октябре

В среднем по всей стране съем однокомнатных квартир стал дороже на 7% в месяц, двухкомнатных - на 5,9%, трехкомнатных - на 4,5%, говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Аренда жилья в России за октябрь 2023 года подорожала до четверти от сентябрьских показателей в условиях уменьшающейся доступности на рынке купли-продажи. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"За исключением Сочи, где падение ставок аренды связано с концом курортного сезона, и нескольких других городов, аренда квартир в октябре дорожала рекордными темпами. В отдельных городах ставки на некоторые типы квартир взлетели на четверть от сентябрьского уровня", - говорится в материалах.

Отмечается, что в среднем по всем городам за октябрь 2023 года аренда однокомнатных квартир подорожала на 7%, до 20 039 рублей в месяц, двухкомнатных - на 5,9%, до 26 191 рублей в месяц, трехкомнатных - на 4,5%, до 33 090 рублей в месяц.

Приобретение жилья в собственность становится все менее доступным из-за возросших процентов по ипотеке и увеличившихся цен, поэтому для многих единственным вариантом остается аренда, прокомментировал ТАСС генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Пользуясь возрастающим спросом, владельцы квартир повышают ставки, тем более что для них содержание и ремонт жилья становится тоже все более затратным", - пояснил собеседник агентства.

По данным аналитиков, больше всего за октябрь подорожали арендные квартиры в Кирове, где "однушки" выросли в цене на 15,8%, "двушки" - на 24,6%, "трешки" - на 25,7%. Также заметный рост наблюдался в Якутске (+26,2%, +9,8% и +16,8%), Новосибирске (+26,7%, +19,7% и +5,7%), Кургане (+8,6%, +12,9% и +25%), Воронеже (+19,7%, +8,7% и +10,4%), Улан-Удэ (+11,8%, +11,9% и +15%), Череповце (+6,6%, +20,8% и +11%), Мурманске (+8,7%, +15,8% и +9,4%), Волжском (+2,6%, +15,6% и +15,2%) и Москве (+12,9%, +12,3% и +7,7%). В Санкт-Петербурге подорожание арендного жилья составило 17,1%, 9% и 0,3% соответственно, в Московской области - 4,9%, 4,1% и 4,7%.