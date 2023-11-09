В Приморье из аварийного жилья расселили 4,4 тыс. человек

С 2019 года в регионе ликвидировали 74,8 тыс. кв. м аварийного жилья

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Общее число жителей Приморья, переселенных из аварийного жилья по государственной программе, превысило 4,4 тыс. за время работы программы с 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона. С учетом следующей программы переселения новое жилье должны получить еще 7,8 тыс. человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил разработать дорожные карты по переселению из аварийных домов жителей городских агломераций Владивостока, Находки, Уссурийска и Хабаровска. Расселение необходимо завершить до 2030 года, сообщается на сайте Кремля по итогам совещания по развитию дальневосточных городов.

"Региональной программой предусмотрено расселение более 5,7 тыс. человек из аварийного фонда площадью 101 тыс. кв. м. С 2019 года в Приморском крае ликвидировано 74,8 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 4,4 тыс. человек. Построены 24 новых дома, на вторичном фонде приобретены 594 квартиры", - говорится в сообщении.

В настоящее время для переселения людей из бараков завершается строительство восьми многоквартирных домов: четырех - во Владивостоке, по два дома возводят в Уссурийске и Хасанском муниципальном округе.

Кроме того, в крае уже сформирована новая программа по аварийному жилью, признанному таковым после 1 января 2017 года, в объеме 124 тыс. кв. м. Расселению подлежат 6,5 тыс. человек.