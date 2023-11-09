9 ноября, 06:36

В Лосиноостровском районе Москвы реорганизуют два участка по программе КРТ

Размер инвестиций в проект оценивается более чем в 18 млрд рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Два неэффективно используемых участка в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Два неэффективно используемых участка общей площадью 20,72 га расположены по адресу: улица Стартовая, владение 18. Проектом решения предусмотрено строительство 138,53 тыс. кв. м различной недвижимости. Размер инвестиций в реорганизацию участков оценивается более чем в 18 млрд рублей. По итогам редевелопмента будет создано 95 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что участки расположены рядом со МКАД, недалеко от станции метро "Медведково", на одном из них находятся места хранения автотранспорта, автосервисы и склады, второй участок не используется. Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, на участке площадью около 5,5 га появится новое городское пространство, где построят свыше 115 тыс. кв. м жилья для программы реновации, также здесь планируется возвести образовательный комплекс, состоящий из детского сада для 150 воспитанников и школы для 250 учащихся. Будут проведены работы по благоустройству и озеленению придомовых территорий, организована парковка, спортивные и детские площадки.

На втором участке предусмотрено размещение кладбища с колумбарием общей площадью 12,35 тыс. кв. м. 

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