В Можайском районе Москвы по реновации возвели дом в стиле ар-деко

Общая площадь дома составляет более 33,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Дом на 320 квартир ввели в эксплуатацию по программе реновации в Можайском районе Москвы, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Новостройку в стиле ар-деко возвели на месте ветхой пятиэтажки в квартале с развитой инфраструктурой для переселения жителей Можайского района столицы. Общая площадь дома - более 33,6 тыс. кв. м. В нем разместились 320 квартир, а также подземный паркинг на 73 машино-места", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Он отметил, что первые этажи здания занимают коммерческие помещения, а также сквозные входные группы с колясочными, местами консьержа и вестибюлями. В доме 61 однокомнатная, 217 двухкомнатных и 42 трехкомнатные квартиры. Пять квартир адаптированы для маломобильных граждан, жилье сдается с полной внутренней отделкой.

В пресс-службе добавили, что фасады дома облицованы клинкерной плиткой и кирпичом природных оттенков, входные группы оформлены витражным остеклением. Во дворе оборудованы детские и спортплощадки. Объекту присвоен почтовый адрес: ул. Красных Зорь, д. 23.