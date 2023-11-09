"Галс-девелопмент" начала перевод апартаментов в квартиры клубного дома в Замоскворечье

По словам гендиректора ГК "Галс-девелопмент" Андрея Мухина, клубный дом проектировался по стандартам жилья

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Галс-девелопмент" начала процедуру перевода апартаментов в квартиры клубного дома "Космо 4/22" в Замоскворечье, решение о необходимости изменения статуса помещений приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.

"Согласно градостроительному плану, территория застройки "Космо 4/22" изначально предназначалась для строительства объектов временного проживания. Решение о необходимости внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении участка по адресу: Космодамианская наб., 4/22/9 принято ГЗК Москвы", - говорится в сообщении.

Клубный дом проектировался по стандартам жилья, рассказал генеральный директор ГК "Галс-девелопмент" Андрей Мухин. "Учитывая решение города, мы приступили к реализации комплекса мероприятий, направленных на изменение функционального назначения объекта на жилое", - приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что для перевода в новый статус специалисты "Галс-девелопмент" проверили проект на соответствие нормам жилья и обратились в профильное ведомство для установления дополнительного вида разрешенного использования участка, позволяющего реализовать жилую функцию. При этом по нормам законодательства в рамках процедуры перевода девелопер направит в бюджет города компенсацию за социальные объекты. Юридическая смена правового статуса клубного дома "Космо 4/22" запланирована на третий квартал 2024 года.

Клубный дом "Космо 4/22" расположен на "золотом острове" Балчуг в историческом районе Замоскворечье. Проект объединяет два шестиэтажных корпуса. Архитектурная особенность дома - фасад здания начала XX века, который станет частью главного корпуса со стороны Космодамианской набережной. После изменения правового статуса клубный дом будет включать в себя 72 квартиры площадью от 45 до 174 кв. м. На последнем этаже расположены пентхаусы с потолками до 7,6 м и личными террасами.

"Галс-девелопмент" (девелопер группы ВТБ) один из крупнейших застройщиков Москвы. Компания специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта - от разработки концепции до управления готовым объектом. Общий объем жилой и коммерческой недвижимости в портфеле девелопера составляет более 3,7 млн кв. м.