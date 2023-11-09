9 ноября, 17:16

Новый жилой комплекс на проспекте Вернадского в Москве обеспечили электричеством

Работы для объекта выполнялись методом горизонтально-направленного бурения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" отчитались о завершении работ по электроснабжению жилого комплекса "На Вернадском 12Б", находящегося в непосредственной близости от МГУ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В рамках электроснабжения нового жилого объекта специалисты компании выполнили строительство трансформаторной подстанции, а также прокладку более 1 км распределительных кабельных линий 20 кВ и 0,4 кВ. Также было осуществлено строительство питающей сети, построен распределительный пункт 20 кВ, проложены 15 км питающих кабельных линий", - говорится в сообщении.

Работы для этого объекта были выполнены методом горизонтально-направленного бурения, который предполагает проход коммуникаций под землей. Как подчеркнули в пресс-службе, это способствует сохранению внешней части грунта и ландшафта местности, что крайне важно в исторических районах Москвы.

АО "ОЭК" - одна из ведущих электросетевых компаний Москвы. "В своей деятельности компания использует новейшие технологии, позволяющие повысить качество и надежность оказываемых компанией услуг, сократить сроки технологического присоединения объектов к электросетевой инфраструктуре, максимально снизить сроки перерывов электроснабжения потребителей при ликвидации технологических нарушений (если такие случаются) и создать резерв мощности, необходимый для дальнейшего развития территории города", - заверили в компании. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация