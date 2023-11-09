Новый жилой комплекс на проспекте Вернадского в Москве обеспечили электричеством

Работы для объекта выполнялись методом горизонтально-направленного бурения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" отчитались о завершении работ по электроснабжению жилого комплекса "На Вернадском 12Б", находящегося в непосредственной близости от МГУ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В рамках электроснабжения нового жилого объекта специалисты компании выполнили строительство трансформаторной подстанции, а также прокладку более 1 км распределительных кабельных линий 20 кВ и 0,4 кВ. Также было осуществлено строительство питающей сети, построен распределительный пункт 20 кВ, проложены 15 км питающих кабельных линий", - говорится в сообщении.

Работы для этого объекта были выполнены методом горизонтально-направленного бурения, который предполагает проход коммуникаций под землей. Как подчеркнули в пресс-службе, это способствует сохранению внешней части грунта и ландшафта местности, что крайне важно в исторических районах Москвы.

АО "ОЭК" - одна из ведущих электросетевых компаний Москвы. "В своей деятельности компания использует новейшие технологии, позволяющие повысить качество и надежность оказываемых компанией услуг, сократить сроки технологического присоединения объектов к электросетевой инфраструктуре, максимально снизить сроки перерывов электроснабжения потребителей при ликвидации технологических нарушений (если такие случаются) и создать резерв мощности, необходимый для дальнейшего развития территории города", - заверили в компании.