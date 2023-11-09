В Коми выделили еще 374 млн рублей на переселение людей из аварийного жилья

Как уточнил глава региона Владимир Уйба, в планах расселить 161 дом в семи муниципалитетах республики

СЫКТЫВКАР, 9 ноября. /ТАСС/. Более 374 млн рублей выделили из резервного фонда правительства Республики Коми на ускорение выполнения программы по переселению жителей из аварийных домов, сообщил глава региона Владимир Уйба.

"Чтобы ускорить работу по переселению граждан, по моему поручению в 2023 году из резервного фонда правительства республики выделены дополнительно 374,2 млн рублей. Эти деньги предназначены на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащих сносу, имеющих угрозу обрушения, но которые по разным причинам не вошли в текущую республиканскую адресную программу", - сказал руководитель региона в видеообращении, оно размещено в его Telegram-канале.

Средства направлены в семь муниципалитетов - это Сыктывкар, Вуктыл, Печора, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Ижемский и Корткеросский районы. Будет расселен 161 дом площадью более 7,5 тыс. кв. м. Уже расселили 95 аварийных домов площадью более 4,5 тыс. кв. м.

По словам руководителя региона, в Коми до 2025 года действует адресная программа по расселению, в нее включены жители, чье жилье признали аварийным до 1 января 2017 года. В программе участвуют 15 муниципалитетов, семь из них работу завершили, четыре муниципалитета завершают в 2023 году, оставшиеся четыре - в 2024 году. Сейчас проводится оценка жилья, заключаются контракты на приобретение квартир на первичном и вторичном рынках. Только после завершения этой программы, что планируется в июне 2024 года, в регионе смогут приступить к расселению аварийных домов, признанных таковыми уже после 1 января 2017 года. Только тогда Коми сможет претендовать на финансирование из федерального бюджета и планировать средства в республиканском бюджете.

По данным муниципалитетов, с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года признано аварийными 1 729 многоквартирных жилых домов площадью 625,8 тыс. кв. м. В них проживают почти 29 тыс. человек. Чтобы ускорить переселение и были выделены средства из резервного фонда, несмотря на сложную ситуацию с региональным бюджетом, сообщил глава Коми.