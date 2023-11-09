В Хорошево-Мневниках в Москве капитально отремонтировали дом 1974 года постройки

Фасады восстанавливают по современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Работы по обновлению дома, расположенного на улице Демьяна Бедного, выполнили в рамках столичной программы капремонта жилого фонда столицы. Специалисты привели в порядок фасад, крышу и заменили магистрали водоотведения, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

"Особое внимание на объекте было обращено на выполнение работ по приведению в надлежащий вид фасада здания. Панельный дом, возведенный в 70-е годы прошлого столетия, изначально украшала мелкозернистая керамическая плитка, которая по прошествии полувека утратила свою эстетику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице фасады такого типа восстанавливают по современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Такой метод позволяет не только создать красивый внешний вид объекта, но и сделать его более энергоэффективным.

О ходе работ

"На первом этапе стены дома промыли, ликвидировали трещины и отбили отвалившуюся плитку. Далее нанесли адгезионную грунтовку и высокоадгезионные эластичные клеевые смеси. На завершающем этапе положили слой из декоративной штукатурки и окрасили фасад специальной паропроницаемой краской", - уточнили в фонде.

Кроме того, была произведена расчистка и герметизация межпанельных швов. По окончании основного комплекса работ по ремонту фасада специалисты установили окна в местах общего пользования, отремонтировали откосы и выполнили устройство новой отмостки, а также привели в порядок входные группы и балконы, обновили плиточное покрытие цоколя и заменили балконные экраны.

"На крыше дома прошли работы по замене кровельного настила: специалисты обновили стяжку, восстановили уклон кровли и уложили в два слоя мягкое кровельное покрытие. Завершающим этапом ремонта крыши стал ремонт вентиляционных шахт и замена металлических ограждений периметра кровли", - резюмировали в ФКР.

Кроме того, в рамках проведения работ по капитальному ремонту здания специалисты произвели также и замену магистралей водоотведения.

"Девятиэтажный жилой дом №17, корпус 3, на улице Демьяна Бедного был построен в 1974 году по типовому проекту. Эстетика здания лаконична. На фасадах размещены прямоугольные окна, лоджии и балконы. Входные группы акцентированы козырьками с опорными стенками и декоративными решетками. Интересно отметить, что улица на которой расположен дом, названа в честь советского поэта Ефима Алексеевича Придворова, который творил под псевдонимом Демьян Бедный", - заключили в пресс-службе ФКР.

О программе

Московская программа капитального ремонта включает более 29 тыс. домов общей площадью более 290 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 115 тыс. лифтов.

Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4,4 тыс. домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году планируется отремонтировать 2,3 тыс. домов.