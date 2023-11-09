Гладков: свыше 360 пострадавших семей получили новое жилье в Белгородской области

По словам главы региона, еще 48 семей оформили выплаты в виде компенсаций

БЕЛГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. Ключи от нового жилья получили уже 364 семьи из Белгородской области, которые вынужденно покинули свои дома из-за регулярных обстрелов. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Средства на приобретение жилья были выделены из федерального бюджета по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящий момент новые квартиры и дома получили 364 семьи, еще 48 семей оформили выплаты в виде компенсаций с учетом улучшения своих жилищных условий и увеличения площади приобретаемого жилья", - отметил губернатор.

По его словам, сегодня новоселье празднуют 18 семей из приграничных сел Валуйского городского округа. Они получили новые квартиры в Белгороде и Яковлевском городском округе.

Гладков добавил, что встречи проходят с каждой семьей, жилье подбирается с учетом всех пожеланий. "Считаю, что мы выбрали сложный, но единственно верный подход, когда жители с самого начала сами принимают решение о выборе нового жилья. Повторюсь, что ни один человек у нас не останется без крыши над головой", - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что ключи от нового жилья взамен разрушенного получат более 1,3 тыс. белгородцев. Общее количество объектов, утраченных и поврежденных в результате обстрелов, а также находящихся в зоне ЧС, составляет 1 755.