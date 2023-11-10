10 ноября, 05:12
Реновация

Более 50 объектов реновации в Москве проектируют и строят с применением цифры

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в частности, отметил, что новые технологии позволяют городу сократить административные процедуры и усовершенствовать бизнес-процессы подрядных организаций

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 объектов в Москве проектируются и строятся по программе реновации с применением технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Мы уже применяем ТИМ на различных типах реализуемых объектов: школы и детские сады, больницы и другие социально важные объекты. Программа реновации в этом вопросе не является исключением. В стадии реализации с применением ТИМ находятся более 50 объектов, 37 в проектировании и 16 в активной фазе строительства", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в числе введенных в эксплуатацию объектов для участников программы реновации, которые были спроектированы и построены с применением цифровых технологий, дома по следующим адресам: Открытое шоссе, вл. 30, з/у 1; ул. Судостроительная, вл. 15; Открытое шоссе, вл. 28, к. 3; ул. 1-я Владимирская, вл. 47, з/у 1; 5-я ул. Соколиной Горы, вл. 21, к. 3; Проспект Мира, вл. 135А; ул. Мартеновская, з/у 39. Объекты, которые проектируются в цифре, будут расположены на Никитинской, 3-й Прядильной улицах, Шепелюгинской, Анненской улицах и в 3-м Павелецком проезде.

Загрутдинов подчеркнул, что столичная программа реновации охватывает территорию всего города, большое количество крупных стартовых площадок было развернуто на северо-востоке и юго-западе столицы.

Эффективность ТИМ

"Новые технологии позволяют нам сократить административные процедуры, уйти в "цифру", усовершенствовать бизнес-процессы подрядных организаций, использовать информационную модель объекта там, где раньше все пользовались бумажными чертежами. Все это несомненно уменьшает как сроки реализации объектов, так и влияет на снижение итоговой стоимости проектов", - пояснил руководитель департамента.

Спикер добавил, что применение ТИМ с разработкой цифровых информационных моделей не влияет на расчетные сроки продолжительности строительства объекта в проектной документации. При этом в настоящее время разработка сметной документации в цифровой информационной модели не предусматривается.

Глава департамента строительства также отметил, что столица постоянно получает обратную связь от коллег со всей страны, так как Москва является драйвером реновации и задает курс на цифровизацию и переход к технологии информационного моделирования при реализации этой большой государственной программы.

"Мы в ежедневном режиме делимся наработанным опытом через развернутые в департаменте строительства площадки, одной и таких является "MosТИМ", где в этом году прошел форум с регионами РФ. Применение отечественного программного обеспечения с ТИМ для нас является приоритетным. Проектные и строительные организации активно осваивают решения российских компаний в проектировании и строительстве", - резюмировал Загрутдинов.

О программе

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.

Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года, всего на сегодняшний день по программе реновации построено 279 домов мощностью 3,9 млн кв. м. 

Теги:
РоссияРеновацияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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