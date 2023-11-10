10 ноября, 07:21
Реновация

В Москве к электросетям с начала года подключили 30 новостроек по программе реновации

Специалисты проложили свыше 70 км электросетей напряжением 0,4 кВ и 10 кВ и построили 25 трансформаторных подстанций

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Столичные энергетики с начала 2023 года подключили к сетям 30 домов, построенных по программе реновации, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства

"Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. В этом году уже подключили к сетям 30 таких многоквартирных домов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточняется, что было проложено более 70 км электросетей напряжением 0,4 кВ и 10 кВ, построено 25 трансформаторных подстанций. Во всех новых жилых домах в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

"Все работы проводили с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - добавляется в сообщении. 

Теги:
РоссияРеновацияМосква
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