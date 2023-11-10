РНКБ вдвое увеличил объем выданной ипотеки за 10 месяцев

Он составил 30 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ (входит в группу ВТБ) почти вдвое увеличил выдачу ипотечных кредитов за 10 месяцев 2023 года - до 30 млрд рублей, в том числе по госпрограмме. Об этом ТАСС сообщили в кредитной организации.

"За 10 месяцев 2023 года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) выдал более 7 400 кредитов на приобретение жилья на сумму свыше 30 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных ипотечных кредитов увеличился практически в два раза, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 12%", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что около трети всех кредитов выданы по ипотечным госпрограммам по сниженным процентным ставкам.

"В 2023 году более 25% от всех ипотечных кредитов на крымскую недвижимость оформляют жители других регионов. Для них РНКБ предоставляет возможность дистанционного оформления ипотеки, и этот процесс не требует визита ни в банковский офис, ни на полуостров. Всего в рамках "дистанционной ипотеки" РНКБ выдал более 1 млрд рублей за два года", - уточнили в кредитной организации.

Крымский РНКБ участвует в программах "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "IT-ипотека".