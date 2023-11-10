10 ноября, 08:18

Москва в III квартале 2023 года выделила девять объектов недвижимости школам и детсадам

Общая площадь объектов превышает 36 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы с июля по сентябрь 2023 года выделили школам и детским садам восемь зданий и одно помещение общей площадью более 36 тыс. кв. м. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Все здания общей площадью 35,7 тыс. кв. м построены инвесторами или за счет средств бюджета. Они рассчитаны более чем на 2 тыс. учащихся и воспитанников. Помещение площадью 553,2 кв. м закреплено за школой для расширения деятельности и повышения качества оказываемых образовательных услуг", - сказал он.

По данным департамента, объекты недвижимости были предоставлены образовательным учреждениям в июле - сентябре 2023 года. Пять зданий общей площадью 19,86 тыс. кв. м находятся в Новой Москве. Два здания площадью 13,5 тыс. кв. м расположены на севере столицы, одно площадью 2,2 тыс. кв. м - на востоке города, а помещение площадью 553,2 кв. м находится на западе.

"Столичное образование - это более 1,6 млн обучающихся в школах, колледжах и детских садах, более 100 тыс. педагогических работников. Учащиеся получают знания более чем в 4,5 тыс. зданий на территории Москвы. Более 500 из них открыли в последние 12 лет", - добавили в пресс-службе департамента. 

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