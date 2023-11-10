В районе Северное Тушино по реновации построят дом на 325 квартир

Общая площадь здания составит около 34 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на возведение жилого дома на 325 квартир в районе Северное Тушино по программе реновации, сообщила пресс-служба ведомства.

"На месте четырех ветхих пятиэтажек в квартале со сложившейся социальной, транспортной и коммерческой инфраструктурой построят современный жилой дом общей площадью около 34 тыс. кв. м. На подземном уровне расположится паркинг на 95 машино-мест, а первые этажи займут помещения общественного назначения, в том числе Центр информирования населения", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Уточняется, что здание построят по адресу улица Героев Панфиловцев, з/у 49. В новостройке предусмотрено 40 однокомнатных, 228 двухкомнатных и 57 трехкомнатных квартир, их сдадут с полной отделкой. Пять квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан. На прилегающей территории устроят проезды и тротуары, смонтируют наружное освещение, оборудуют детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Как сообщила пресс-служба столичного департамента строительства, всего на территории района Северное Тушино для переселения по программе реновации на сегодняшний день строят три жилых дома площадью 74,6 тыс. кв. м. В проектировании находятся еще четыре объекта жилой площадью 75 тыс. кв. м.