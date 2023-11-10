10 ноября, 11:40

На расселение астраханцев из аварийного жилья направят 5 млрд рублей до 2025 года

По новой программе жилье предоставят 13 тыс. человек, сказал губернатор региона Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Астраханской области до 2025 года направят 5 млрд рублей на реализацию нового этапа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Сегодня мы начали новую программу [расселения аварийного жилья] на 2023-2024 годы. Для ее реализации будет направлено 3 млрд рублей из федеральных средств, плюс 2 млрд рублей - из областного бюджета", - сказал Бабушкин.

По данным областных властей, в рамках новой программы должны расселить 270 тыс. кв. м, в которых проживают 13 тыс. астраханцев.

Бабушкин в пятницу провел часовую прямую линию. Всего в адрес главы региона поступило более 800 вопросов, 18 из них рассмотрели в прямом эфире. К решению остальных будут оперативно подключаться члены регионального правительства и главы муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что программа переселения из аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, досрочно завершена в Астраханской области. С начала ее реализации расселили 35 тыс. кв. м аварийного жилья, 2,5 тыс. человек получили благоустроенные квартиры. Власти приступили к новому этапу программы расселения аварийного жилья, куда войдут дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. 

Теги:
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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